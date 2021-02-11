Москва, , 16:59 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) может объявить о подписании полузащитника «Стабека» (Норвегия) Эмиля Бохинена и нападающего «Далянь Ифан» (Китай) Саломона Рондона до 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщает Sport24.

В прошлом сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах и забил 9 мячей.

Бохинен провёл за «Стабэк» 92 матча, забил 11 мячей, отдал 10 результативных передач.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице.