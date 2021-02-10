Москва, , 23:38 — REGNUM 23-летний защитник столичного ЦСКА Марсель Ибрагимов поделился впечатлениями касательно своего вызова в национальную сборную России на Шведские игры Евротура.

«Вызов в сборную неожиданный, но первая мысль в голове: круто, надо воспользоваться шансом.

Со многими ребятами в сборной знаком, когда-то играли вместе. С кем-то на детских турнирах пересекался. Поэтому долго осваиваться в национальной команде не пришлось.

Провели собрание, со всеми познакомились, штаб рассказал нам задачи на турнир. Так что все готовы работать и пребывают в хорошем настроении», — приводит слова Ибрагимова портал «Известия».

В текущем сезоне Ибрагимов отличился двумя голевыми передачами в 11 матчах.