Бари, Италия, , 21:35 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера продолжит карьеру в Италии.

56-летний специалист подписал однолетний контракт с командой из третьего дивизиона Италии «Бари», информирует официальный сайт команды. В соглашении прописан пункт автоматического продления на год в случае выхода команды во второй дивизион.

После 22 туров «Бари» занимает второе место в чемпионата с 42 очками на счету, уступая «Тернане», занимающей первое место, в 12 очков.

Отметим, что Каррера в период своей карьеры игрока выступал за «Бари» в период с 1986 по 1991 год.