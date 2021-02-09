Санкт-Петербург, , 20:18 — REGNUM Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси намерен вернуться в чемпионат Аргентины.

Согласно информации портала Marca, аргентинский футболист вел переговоры с представителями «Ривер Плейт» о своем возможном возвращении. Отметим, что Дриусси сам стал инициатором идеи, что очень понравилось главному тренеру команды Марсело Гальярдо.

Себастьян Дриусси даже готов пойти на понижение зарплаты ради своего возвращения на родину. В «Зените» ему платят 2,7 миллиона евро в год.

«Зенит» намерен подписать новое соглашение с футболистом и отпустит игрока в Аргентину на правах аренды.

Текущее соглашение Дриусси с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года.