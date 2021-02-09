Москва, , 18:49 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков (Россия) поделился мнением о перспективах завоевания чемпионских поясов в лиге Absolute Championship Akhmat (АСА, российский промоушен, проводящий бои по MMA).

«Мы, спортсмены, амбициозные люди. Сейчас в полутяжёлом весе вакантный пояс, в тяжах у пояса есть обладатель. Я не заглядываю за спину соперникам. Сейчас пока ждём, когда назначат бой», — передает слова Штыркова «Чемпионат».

Ранее глава промоушена ACA Алексей Яценко объявил о подписании контракта со Штырковым.

«Иван Штырков подписал долгосрочный контракт с ACA. У Ивана уже достаточно весомое имя в российских смешанных единоборствах… Надеюсь, он сможет оправдать своё прозвище Уральский Халк», — цитирует пресс-служба АСА Яценко.

В последнем поединке на турнире АСА 115 Штырков проиграл единогласным решением судей Магомеду Исмаилову.