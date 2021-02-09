Москва, , 12:10 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» не оплатил аренду базы «Спартака» в Тарасовке (Московская область), которой пользовался весной 2020 года. Об этом 9 февраля сообщил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

«Весной прошлого года пользовались нашей базой в Тарасовке и не оплатили. Должны были заплатить по договору услуг. Мы полгода ждали», — цитирует Фетисова ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» подал иск против «Тамбова» и хочет взыскать более 2,633 млн рублей.

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