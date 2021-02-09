Мельбурн, Австралия, 9 февраля 2021, 11:15 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Испании Паулой Бадосой в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 39 минут и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:5.
Самсонова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы восемь эйсов, десять ошибок на подаче и четыре из девяти брейков.
Во втором круге турнира Самсонова сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.
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