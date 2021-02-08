Лондон, , 14:34 — REGNUM Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с командой «Мерседес». Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба команды.

Хэмилтон является семикратным чемпионом мира в классе машин «Формула-1». По этому показателю он в 2020 году сравнялся с немцем Михаэлем Шумахером.

Чемпионат-2020 Хэмилтон выиграл досрочно, набрав 347 очков после 17 гонок сезона. Вторым стал его партнёр по команде Валттери Боттас (223). Замкнул тройку пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (214).

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