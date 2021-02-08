Мельбурн, Австралия, , 11:06 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Великобритании Кэти Бултер в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Касаткина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с победительницей матча между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Словакии Викторией Кужмовой.

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