Берлин, , 20:06 — REGNUM Футбольный клуб «Айнтрахт» (Франкфурт) в гостях обыграл «Хоффенхайм» в матче 20 тура чемпионата Германии — 3:1. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе победителей отличились Филип Костич (15 мин.), Обит Эван Н'Дика (62 мин.), Андре Силва (64 мин.). У «Хоффенхайма» — Ила Бебу (47 мин).

Теперь «Айнтрахт» занимает IV место в таблице, набрав 36 очков и одержав 7 побед при одной ничьей в последних 8 турах. «Хоффенхайм» — на 12 месте с 22 очками.

13 февраля «Хоффенхайм» встретится с «Боруссией», и «Айнтрахт» 14 февраля примет «Кельн».