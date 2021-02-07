Вашингтон, 7 февраля 2021, 16:55 — REGNUM Боец смешанного стиля (MMA) Кори Сэндхаген (США) добился победы над Фрэнки Эдгаром (США) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
28-летний боец закончил схватку в I раунде. Сэндхаген нокаутировал оппонента ударом коленом в прыжке.
Таким образом он нанес Эдгару 9 поражение в карьере.
В главном бою турнира победу праздновал тяжеловес Александр Волков (РФ), нокаутировав Алистара Оверима.