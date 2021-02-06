Мадрид, , 16:32 — REGNUM Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес высказал мнение о зарплате, которую нападающий Лионель Месси получает в футбольном клубе «Барселона». Об этом 6 февраля сообщает BeSoccer.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Он заявил, что «непомерные суммы» шокировали правительство страны, и «футболистам необходимо снизить зарплаты».

«Люди переживают трудные времена. Нужно подумать о том, чтобы ученые зарабатывали, как и футболисты», — отметил политик.

Ранее El Mundo раскрыло детали контракта Месси. Сообщалось, что общая сумма выплат составит 556 млн евро. Срок действия соглашения истекает летом 2021 г.