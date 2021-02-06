Тегеран, , 08:14 — REGNUM 5 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино передал свои глубочайшие соболезнования Иранской федерации футбола в связи со смертью легендарного футболиста Али Ансаряна. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем послании передал соболезнования Федерации футбола Исламской Республики Иран, а также семье и друзьям погибшего.

Бывший защитник сборной Ирана и ФК Персеполис Али Ансарян погиб в результате заражения коронавирусной инфекцией. 21 января 2021 года иранец был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы Фархихтеган в Тегеране, где через некоторое время скончался.

Ансарян начал свою футбольную карьеру в Фаджр-Сепаси в 1996 году и присоединился к футбольному клубу «Персеполис» два года спустя. Иранец также представлял национальную футбольную сборную Ирана с 1998 по 2007 год.

Ранее бывший иранский футболист Мехрдад Минаванд, представлявший Иран на чемпионате мира по футболу 1998 года, умер от COVID-19 в Тегеране. Минаванд также был членом футбольного клуба «Персеполис».