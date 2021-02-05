Милан, Италия, , 23:52 — REGNUM Миланский «Интер», согласно сообщениям Mundo Deportivo, интересуется полузащитником «Лиона» Бруну Гимарайнсом и хочет попробовать приобрести игрока в летнее трансферное окно.

23-летний бразилец стал частью «Лиона» в зимнее трансферное окно 2020-го года, французский клуб заплатил за него компенсацию в размере 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Гимарайнса 20 матчей за «Лион» и один забитый гол. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 28 миллионов евро.