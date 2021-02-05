Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Пилоту «Формулы-1» Никите Мазепину (Россия), выступающему в команде США Haas, запретили использовать слово «Россия» на болиде. Об этом 5 февраля передает РИА Новости.

Причиной такого решения стали санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта.

Отмечается, что Мазепину нельзя использовать флаг и гимн, но в раскраске болида могут присутствовать белый, синий и красный цвета.

17 декабря 2020 г. CAS утвердил 2-летний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на ЧМ и Олимпиадах.