Финикс , США, , 09:13 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Аризоны» шайбы забросили нападающие Тайлер Питлик, Ник Шмальц, Конор Гарланд и Кристиан Дворак.

У «Сент-Луиса» дубль оформил форвард Майк Хоффман, ещё один гол забил Райан О’Райлли.

В настоящее время «Аризона» занимает шестое место в Западном дивизионе, на счету команды девять очков. «Сент-Луис» идёт на втором месте с 15 очками.

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