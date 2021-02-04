Рим, , 17:21 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Фиорентина» (Италия) Чезаре Пранделли остался недоволен формой нападающего Александра Кокорина (Россия). Об этом 4 февраля передает «РБ Спорт».

Шансы Кокорина на попадание в заявку на матч с «Интером» 5 февраля минимальны. Футболист пока не набрал достаточной физформы, чтобы выйти на замену.

По мнению Пранделли, российскому футболисту потребуется несколько недель, чтобы привести себя в идеальную форму.

О переходе спортсмена в итальянскую команду из «Спартака» (Москва) стало известно 27 января. Контракт рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2020/2021 РПЛ Кокорин провел 10 матчей и отметился двумя голами.