Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM В Петербурге пандемия коронавируса привела к нехватке волонтеров для чемпионата Европы по футболу, матчи которого состоятся летом 2021 года, в том числе в Северной столиц. Об этом 4 февраля сообщили в Смольном. Объявлен дополнительный набор.

Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Изначально в прошлом году отобрали 1200 городских волонтеров и 300 человек для резерва.

«Однако в связи с пандемией, которая скорректировала планы молодежи, с 3 февраля по 20 марта 2021 года Центр подготовки городских волонтеров проведет дополнительный набор кандидатов в большую команду добровольцев европейского футбольного первенства», — сообщили в петербургском комитете по молодежной политике.

Во время турнира городские волонтеры будут задействованы с 10 июня по 13 июля по восьми функциональным направлениям: Транспорт, Последний километр, Культурно-развлекательная программа, Информационно-туристическая служба, Медиа-обеспечение, Зона болельщиков УЕФА, Медицина и Штаб.

Стать кандидатом в городские волонтеры могут лица старше 16 лет, владеющие английским языком. Регистрация кандидатов отрыта на сайте www.volspb.ru/profile.

Кандидат, который пройдет все этапы отбора, получит экипировку с официальной символикой чемпионата, бесплатный проезд на общественном городском и пригородном транспорте, сувениры, бесплатное питание во время смен.

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