Лидс, Великобритания, , 08:27 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Эвертона» голы забили полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон и нападающий Доминик Калверт-Льюин. У «Лидса» отличился форвард Рафаэл.

На сегодняшний день «Эвертон» занимает шестое место в АПЛ, на счету команды 36 очков. «Лидс» идёт на 11-м месте с 29 очками.

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