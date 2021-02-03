Мадрид, , 16:40 — REGNUM Рональд Куман — главный тренер футбольного клуба «Барселона» (Испания) — поделился своим мнением о возможном уходе капитана команды Лионеля Месси. Об этом 3 февраля сообщает The Athletic.

Лионель Месси Quora.com

«Останется ли Месси в «Барселоне»? Не уверен. Конечно, я надеюсь на это, потому что он по-прежнему отличный игрок и еще выигрывает матчи для для команды», — отметил он.

Месси является воспитанником каталонского клуба, дебютировал за основной состав в 2004 г. Форвард 6 раз становился обладателем «Золотого мяча».

С 2017 г. «Барселона» заработала на капитане команды 619 млн евро, сообщает Sport. es со ссылкой на расчеты инвестора Марко Сирии.