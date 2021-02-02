Москва, , 17:27 — REGNUM Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов РФ Сергей Алексеев, заявивший, что представляет интересы легкоатлета Сергея Шубенкова, прокомментировал данные о найденном у атлета допинге. Об этом 2 февраля сообщает Чемпионат.com».

«Речь о дисквалификации пока не идет, … неизвестно, есть препарат или нет», — отметил Алексеев.

Он подчеркнул, что вариантов может быть несколько: «может быть, и умышленно, еще один вариант — загрязненное спортивное питание».

Позже Шубенков в Twitter написал, что не знает, кто такой Алексеев: «Свою позицию по этому вопросу я уже высказал».

Ранее источник сообщил о подтвержденном допинге у Шубенкова. Спортсмен ожидает вскрытия пробы Б, после которой данные будут обнародованы.