Монреаль, Канада, , 09:32 — REGNUM «Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Монреаля» дубль оформил защитник Джефф Питри. Ещё по шайбе забросили форварды Ник Судзуки, Арттури Лехконен, Брендан Галлахер и Тайлер Тоффоли.

У «Ванкувера» голы забили нападающие Адам Годетт и Джей Бигл.

В настоящее время «Монреаль» занимает второе место в Северном дивизионе, на счету команды 14 очков. «Ванкувер» идёт на третьем месте с 12 очками.

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