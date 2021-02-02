Ростов-на-Дону, 2 февраля 2021, 09:21 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» заработал очередные очки, одержав победу над «Астраханочкой». Выездной для подопечных Пера Юханссона матч чемпионата России завершился со счётом 18:28. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.
На площадке спорткомплекса «Звёздный» в Астрахани шесть мячей в ворота хозяек поля забила Анна Сень, пятью точными бросками отметилась Юлия Манагарова.
В настоящее время «Ростов-Дон» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 30 очками. Команда не потерпела пока ни одного поражения в этом сезоне.
Напомним, что в преддверии встречи с «Астраханочкой» (в настоящее время они расположились на четвёртой строчке турнирной таблицы с 24 очками) подопечным Юханссона удалось победить в Волгограде «Динамо-Синару» (десятая позиция в турнирной таблице и четыре очка в активе).
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