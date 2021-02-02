Севилья, Испания, , 08:01 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Осасуной» в матче 21-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас на 79-й минуте.

На сегодняшний день «Бетис» занимает седьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 30 очков после 21 матча. «Осасуна» идёт на 17-м месте с 19 очками после 21 игры.

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