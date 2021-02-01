Цюрих, Швейцария, , 14:20 — REGNUM Большинство членов совета Международной федерации хоккея (IIHF) склоняются к тому, чтобы провести чемпионат мира 2021 года только в Латвии. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«На данный момент большинство членов совета склоняются к варианту, чтобы провести турнир в Латвии, поскольку есть возможность организовать его в одной стране», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мнение может поменяться, поскольку 2 февраля будет заслушан доклад комиссии, которая ездила в Латвию. В этот день пройдёт заседание совета IIHF, на котором может быть принято решение по месту проведения чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня, планировалось, что турнир примут Минск и Рига. Однако в январе IIHF решил не проводить матчи в Белоруссии в связи с политической ситуацией.

Предполагается, что вместо Белоруссии матчи могут принять Словакия, Дания или Латвия.

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