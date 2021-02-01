Екатеринбург, , 13:11 — REGNUM Для жителей Свердловской области стартовала регистрация участников на Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2021». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Зарегистрироваться для участия в гонке можно на официальном сайте мероприятия. Главный старт «Лыжни России» запланирован в Нижнем Тагиле на базе спорткомплекса «Аист», однако забеги ожидаются и в других городах.

«Отменен традиционный массовый забег. Старты будут организованы в несколько этапов по 50 человек», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, к соревнованиям готовятся и в других регионах России. В частности, о начале подготовки к «Лыжне России» сообщали в Брянской области.

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