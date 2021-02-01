Ташкент, , 11:20 — REGNUM Президент Азиатской шахматной федерации шейх Султан бин Халифа направил письмо в адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за постоянную поддержку этого вида спорта в стране, сообщил ИА REGNUMвице-президент Федерации шахмат Узбекистана Хусан Турдалиев.

«В последние годы шахматисты Узбекистана показывают выдающиеся командные результаты — первое место на Чемпионате мира среди школьников 2016 года, первое место на Всемирной юношеской шахматной олимпиаде 2018 года, а также по количеству золотых медалей на чемпионатах мира и Азии», говорится в документе.

Султан бин Халифа подчеркнул, что в следствие этого, в Узбекистане появилась целая плеяда талантливых молодых шахматистов, а правительство Узбекистана продолжает стимулировать развитие шахмат в школах по всей стране, увеличивать количество международных шахматных турниров и материально поощрять шахматистов и шахматных арбитров.

«Многие чемпионаты Азии и международные семинары арбитров были организованы в Узбекистане под эгидой Азиатской шахматной федерации, и мы продолжим оказывать нашу поддержку», заверил бин Султан президента Узбекистана.

Турдалиев также сообщил, что ранее в адрес Мирзиёева поступило письмо президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, в котором он уведомил Мирзиёева, что в связи с опережающим развитием шахмат в Узбекистане, республика может претендовать на проведение Всемирной шахматной олимпиады и Конгресса ФИДЕ 2026 года с участием около 200 стран.

«Я убежден, что правительственные и общественные структуры Узбекистана, а также национальная федерация шахмат имеет большой опыт проведения подобных мероприятий и несомненно справится с возложенной задачей», подчеркнул Дворкович.