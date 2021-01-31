Лос-Анджелес, США, , 11:52 — REGNUM Американский боксер Калеб Плант одержал верх над своим соотечественником и тезкой Калебом Труаксом в поединке, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лос-Анджлесе, на кону в котором было его звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бой продлился все заявленные 12 раундов и по его итогам все три судьи с одинаковым счетом 120:108 отдали победу Планту.

Отметим, эта победа стала 21-й (12 — нокаутом) в послужном списке ни разу непобежденного 28-летнего Калеба Планта. Для 37-летнего Калеба Труакса это поражение стало пятым при 31 победе (19 — нокаутом) и двух ничьих.