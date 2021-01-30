Уэст-Бромидж, Великобритания, , 10:34 — REGNUM Сенегальский нападающий стамбульского футбольного клуба «Галатасарай» Мбайе Дьян перешел на правах аренды в команду «Вест Бромвич». Об этом 30 января сообщает пресс-служба клуба из Уэст-Бромиджа.

Уточняется, что соглашение об аренде 29-летнего футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

При этом ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны московской команды «Спартак».

Отметим, в текущем сезоне Мбайе Дьян сыграл в составе «Галатасарая» в 18 матчах и отметился в них 11 забитыми голами.