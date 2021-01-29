Сочи, Краснодарский край, , 21:57 — REGNUM Московское «Динамо» приняло на своем льду «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» 29 января в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0.

Таким образом, «Сочи» потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина. Подопечные Евгения Ставровского во втором сезоне подряд пропустят игры на вылет.

На данный момент «Сочи» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, на их счету 34 очка в 52 матчах.