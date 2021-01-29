Финикс , США, , 12:17 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:93.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, записавший в свой актив 27 очков.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал форвард Микал Бриджес, набравший 20 очков.

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