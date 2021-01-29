Детройт, США, , 12:07 — REGNUM «Детройт Пистонс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Детройта» Блейк Гриффин, записавший в свой актив 23 очка.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показали Кайл Кузма и Леброн Джеймс, набравшие по 22 очка.

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