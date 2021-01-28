Лондон, , 18:16 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Эвертон» (Великобритания) Дженк Тосун может перейти в «Бешикташ» (Турция). Об этом 28 января сообщает Daily Mail.

«Бешикташ» хочет приобрести нападающего до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что ЦСКА (Москва) сделал предложение «Эвертону» по переходу Тосуна.

В этом сезоне Тосун провел 7 матчей и забил 1 мяч.

Ранее ЦСКА обыграл «Реал Мурсию» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе в Кампоаморе (Испания) — 5:0.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.