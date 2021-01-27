Барселона, Испания, , 11:10 — REGNUM «Зенит» проиграл «Барселоне» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 81:85.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Барселоны» Брэндон Дэвис, набравший 18 очков.

У «Зенита» самыми результативными стали Андрей Зубков и Артурас Гудайтис, записавшие в свой актив по 15 очков.

На сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в Евролиге. «Барселона» идёт на первом месте.

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