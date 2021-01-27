Ньюкасл, Великобритания, , 08:28 — REGNUM «Лидс Юнайтед» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лидса» голы забили нападающий Рафаэл и полузащитник Джек Харрисон. У «Ньюкасла» отличился хавбек Мигель Альмирон.

На сегодняшний день «Лидс» занимает 12-е место в АПЛ, на счету команды 26 очков. «Ньюкасл» идёт на 16-м месте с 19 очками.

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