Лозанна, Швейцария, , 03:00 — REGNUM Подготовку к летним Олимпийским играм в Токио обсудит на заседании 27 января исполком Международного олимпийского комитета (МОК). Заседание уже традиционно состоится в формате видеоконференции.

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Предполагается, что спортивные чиновники будут заниматься вопросами вакцинации спортсменов, перспективой проведения квалификационных соревнований и форматом участия в Играх спортсменов из России, лишённых права выступать под флагом своей страны. Также на заседании будут представлены доклады о подготовке к Олимпийским играм 2022, 2024, 2026, 2028 годов и очередной юношеской Олимпиаде.

Напомним, ранее британская Times выпустила материал, в котором утверждалось, что власти Японии негласно приняли решение об отмене Олимпиады и намерены сосредоточиться на том, чтобы провести летние Олимпийские игры в Токио в 2032 г. Позднее это сообщение было категорически отвергнуто правительством Японии. В целях обеспечения безопасности, МОК планирует провести вакцинацию от коронавируса всех спортсменов — участников Олимпийских игр в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вопрос о переносе Олимпийских игр из японской столицы Токио в американский штат Флорида.

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