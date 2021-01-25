Денвер, США, , 21:47 — REGNUM Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» прекратит сотрудничество с защитником Грегом Патерином.

Согласно информации журналиста Эллиотта Фридмана, «Колорадо» вставил 30-летнего хоккеиста на драфт отказов с целью расторжения контракта в ближайшие 48 часов.

В текущем сезоне американец покидает уже второй клуб, начав чемпионат в составе «Миннесоты», которая также отказалась от хоккеиста, выставив его на драфт отказов. В общей сложности за шесть матчей Патерин отдал две результативные передачи.