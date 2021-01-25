Милуоки, США, , 12:32 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Деандре Хантер, набравший 33 очка. Кроме того, 30 очков на счету центрового Джона Коллинза.

В составе «Милуоки» наибольшую результативность показал форвард Яннис Адетокунбо, записавший в свой актив дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.

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