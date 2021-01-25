Брянск, , 10:28 — REGNUM Подготовка к проведению Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2021» началась в Брянске. Соревнование пройдёт на территории центрального пара культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска 13 февраля, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе правительства региона.

Из-за пандемии коронавируса принять участие в гонке смогут жители области в возрасте от 18 до 65 лет. Планируется, что общее число участников составит около 2,5 тысячи человек. Торжественная церемония открытия соревнований состоится 13 февраля в 11:40, начало старта — в 12:00. Всего будет проведено 11 забегов, среди которых и VIP-гонка.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в регионе в 16-й раз. В 2020 году соревнования пришлось отменить из-за неблагоприятных погодных условий — на трассе не было достаточного снежного покрова.