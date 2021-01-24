Рим, , 18:56 — REGNUM Российский тренер Владимир Газзаев — сын известного тренера сборной России, депутата Госдумы Валерия Газзаева («Справедливая Россия») — возглавит футбольный клуб «Сиена» (Италия). Об этом 24 января сообщает Radiosienatv.it.

Газзаев-младший был замечен на стадионе во время матча команды против «Санджиованнезе».

«Сиена» выступает в четвертом итальянском дивизионе, расположившись на II месте. Его последним местом работы «Тобол"(Казахстан).

Футбольный клуб «Сиена» образовался в 1904 году. В сезоне 1920/21 клуб дебютировал в чемпионате Италии в Серии С.

В 2000 году начался подъём клуба. «Сиена» получила возможность играть в Серии В, правда свой первый сезон завершила на 13-м месте, а в следующем и вовсе боролась за выживание в Серии В.

Следующий сезон оказался успешным для команды и, заняв первое место в Серии В, «Сиена» впервые в истории пробилась в высшую лигу итальянского футбола. В Серии А высшим достижением клуба является 13 место в 2004 и 2008 годах.