Москва, , 10:55 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести ЧМ по хоккею 2021 года из Минска (Белоруссия). Об этом 23 января сообщает «Матч ТВ».

«Решение выглядит безобразием. Надо иметь в виду, что Рене Фазель — осторожный и опытный политик. Он руководит мировым хоккеем более 25 лет. За это время он не д елал необдуманных поступков», — отметил Майоров.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 г.

Ранее стало извесстно, что Белоруссия лишилась права на проведение ЧМ-2021 по современному пятиборью. Турнир должен был пройти с 7 по 13 июня в Минске.

«Исполком проголосовал за перенос турнира на будущее в связи с нынешней нестабильной ситуацией… Были подозрения, что некоторые страны откажутся от участия, что скажется на честном проведении турнира и олимпийской квалификации», — заявил глава UIPM Клаус Шорманн.

В середине января IIHF приняла решение лишить Минск права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.