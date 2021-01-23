Вашингтон, 23 января 2021, 10:09 — REGNUM Стоимость чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) оценивается в $650 (ок. 48 тыс. руб.). Это раскрыто после публикации финансового отчета экс-президента США Дональда Трампа в The New York Times.
Награду экс-глава государства получил в подарок от временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона в 2018 г.
Стоимость чемпионского пояса, указанная в отчете экс-президента, совпадает с ценой копии пояса, продаваемой в качестве сувенира на сайте UFC.
UFC — спортивная организация, базируется в Лас-Вегасе (США), проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру. Успех первого турнира, состоявшегося в Денвере в 1993 г., стал мотивом проведения новых состязаний, однако под давлением властей штата Невада компании пришлось существенно изменить правила, превратив соревнования из зрелища в спорт.