Москва, , 18:33 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба ЦСКА (Москва) Кристиян Бистрович (Хорватия) перешел в клуб «Касымпаша» на правах аренды. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игрок будет выступать в турецкой команде — до конца сезона. Соглашение предусматривает опцию дальнейшего выкупа трансфера футболиста, отмечается в сообщении клуба.

Бистрович перешел в ЦСКА в 2018 г., принял участие в 88 матчах, забил 6 мячей. Вместе с командой стал обладателем Суперкубка России.

Ранее ЦСКА начал переговоры с «Ниццей» по трансферу полузащитника Данило Барбозы. Клуб намерен арендовать бразильского игрока до конца сезона-2020/21 с опцией необязательного выкупа.