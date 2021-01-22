Мадрид, 22 января 2021, 15:19 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заразился коронавирусом. Об этом 22 января сообщает пресс-служба клуба
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Тест Зидана на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв в большинстве клубу «Алькояно», выступающему в третьем испанском дивизионе.
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