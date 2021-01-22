Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM «Зенит» одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 85:78.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Анадолу» Василие Митич, набравший 23 очка. Кроме того, Шейн Ларкин набрал 20 очков.

У «Зенита» самым результативным стал форвард Уильям Томас, записавший в свой актив 14 очков.

На сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в Евролиге. «Анадолу Эфес» идёт на девятом месте.

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