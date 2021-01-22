Валенсия, Испания, , 09:03 — REGNUM «Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 42-й минуте матча гол забил нападающий «Осасуны» Хонатан Кальери. «Валенсии» удалось отыграться на 62-й минуте благодаря автоголу защитника «Осасуны» Уная Гарсии.

На сегодняшний день «Валенсия» занимает 14-е место в чемпионате Испании, в активе команды 20 очков после 19 матчей. «Осасуна» идёт на 19-м месте с 16 очками после 19 игр.

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