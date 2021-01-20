Роттердам, Нидерланды, , 23:46 — REGNUM Защитник «Фейеноорда» Маркос Сенеси может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Согласно информации портала Marca, мадридский «Реал» интересуется 23-летним аргентинцем и рассчитывает подписать футболиста этим летом. По данным источника, «сливочные» должны выйти с официальным предложением в ближайшие месяцы.

Также есть сведения об интересе со стороны «Манчестер Сити» и «Милана».

Однако роттердамский клуб не планирует расставаться с футболистом, несмотря на его ценник в размере 35 миллионов евро. «Фейеноорд» готов предложить Сенеси до лета 2025 года и, таким образом, пропустить пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист отличился двумя голами в 17 матчах чемпионата Нидерландов.