Цюрих, Швейцария, , 14:56 — REGNUM Денежную компенсацию выплатит Белоруссии Международная федерация хоккея (IIHF) из-за переноса чемпионата мира. Об этом 19 января сообщил президент IIHF Рене Фазель.

«У нас есть контракты, в которых чётко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», — цитирует Фазеля ТАСС.

По его словам, в IIHF обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение проблемы. «Конечно, мы не будем врагами», — добавил Фазель.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января IIHF объявила о переносе матчей чемпионата мира из Минска. Новое место проведения будет определено до конца января.

Читайте ранее в этом сюжете: В Федерации хоккея Белоруссии назвали IIHF жертвой политических игр