Ростов-на-Дону, , 19:18 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» сыграют два товарищеских матча на первом зимнем сборе в Испании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Соперниками подопечных Валерия Карпина станут «Марбелья» (Испания) и «Эстерсунд» (Швеция). Жёлто-синие сыграют с оппонентами 20 и 24 января соответственно.

Кроме того, на 28 января запланирован третий контрольный матч, однако соперник пока не определён.

ИА REGNUM сообщало, что «Ростов» проведёт два зимних тренировочных сбора в Испании.

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