Зальцбург, Австрия, , 10:59 — REGNUM Камерунский защитник футбольного клуба «Зальцбург» Жером Онгене перешел в генуэзскую команду «Дженоа» на правах аренды. Об этом 16 января сообщает пресс-служба команды из Австрии.

Уточняется, что соглашение об аренде 23-летнего футболиста рассчитано до конца текущего сезона и в нем предусмотрена возможность выкупа игрока.

Отметим, Жером Онгене сыграл за «Зальцбург» в общей сложности в 93 матчах и отметился в них 11 забитыми мячами и 4 голевыми пасами. Также он является игроком сборной Камеруна по футболу.